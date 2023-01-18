侯友宜訪星國為補外交學分？ 新北秘書處展多項外交成果

外傳新北市長侯友宜可能出訪新加坡，引發多天討論，新北秘書處表示，新北城市外交不受疫情影響，1月與日本北海道的博物館簽友好交流備忘錄、接待日本最大在野黨國會議員訪團；2月還要與日本島根縣安來市簽署友好交流備忘錄，今年開始迅速恢復實體國際交流。

秘書處長饒慶鈺說明，近年雖受疫情影響，但也不影響城市外交，光秘書處就舉辦、參與了55場的國際外交論壇，與381個城市互動，疫後也積極城市交流。新北平溪煤礦博物館11日剛與北海道釧路市立博物館締結友好博物館，雙方加深兩地煤礦文化交流與觀光產業發展，藉此增進台日之間的煤礦文化保存推廣。

秘書處提到，日本最大在野黨「立憲民主黨」受「亞太青年協會日本政情觀察室」邀請，派出5位青壯派國會議員於15日至18日組團訪台，成員代表青年、外交、IT、農產及婦幼領域，分別是眾議員青山大人、源馬謙太郎、中谷一馬、山田勝彥，以及參議員塩村文夏。訪團於17日拜會新北市政府，由副市長劉和然接見，並由新北市議員江怡臻、秘書處及青年局陪同。