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侯友宜訪星國為補外交學分？ 新北秘書處展多項外交成果

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
日本立憲民主黨國會議員訪新北（左起：山田勝彥、源馬謙太郎、新北副市長劉和然、青山大人、塩村文夏、中谷一馬）。圖／新北秘書處提供
日本立憲民主黨國會議員訪新北（左起：山田勝彥、源馬謙太郎、新北副市長劉和然、青山大人、塩村文夏、中谷一馬）。圖／新北秘書處提供

外傳新北市長侯友宜可能出訪新加坡，引發多天討論，新北秘書處表示，新北城市外交不受疫情影響，1月與日本北海道的博物館簽友好交流備忘錄、接待日本最大在野黨國會議員訪團；2月還要與日本島根縣安來市簽署友好交流備忘錄，今年開始迅速恢復實體國際交流。

秘書處長饒慶鈺說明，近年雖受疫情影響，但也不影響城市外交，光秘書處就舉辦、參與了55場的國際外交論壇，與381個城市互動，疫後也積極城市交流。新北平溪煤礦博物館11日剛與北海道釧路市立博物館締結友好博物館，雙方加深兩地煤礦文化交流與觀光產業發展，藉此增進台日之間的煤礦文化保存推廣。

秘書處提到，日本最大在野黨「立憲民主黨」受「亞太青年協會日本政情觀察室」邀請，派出5位青壯派國會議員於15日至18日組團訪台，成員代表青年、外交、IT、農產及婦幼領域，分別是眾議員青山大人、源馬謙太郎、中谷一馬、山田勝彥，以及參議員塩村文夏。訪團於17日拜會新北市政府，由副市長劉和然接見，並由新北市議員江怡臻、秘書處及青年局陪同。

此外，即將在春節期間開幕的新北燈會，邀請到日本9個縣市特色花燈來展出，平溪天燈節亦將邀請各國駐台使節共襄盛舉；過去2年因疫情受限制的實體交流，都在今年迅速恢復，新北密切的與國際城市互動，締結深厚的友誼。秘書處還說，新店區在2月也要與日本島根縣安來市簽署友好交流備忘錄。

新北市平溪區新平溪煤礦博物園區與日本北海道釧路市立博物館簽訂「友好館協定」。圖／新北秘書處提供
新北市平溪區新平溪煤礦博物園區與日本北海道釧路市立博物館簽訂「友好館協定」。圖／新北秘書處提供
北海道新聞報導台日博物館締結友好館。圖／新北秘書處提供
北海道新聞報導台日博物館締結友好館。圖／新北秘書處提供

新北市長 日本 議員

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