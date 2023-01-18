北海岸金點草里驛棧開幕 侯友宜邀過年走春聽海之音

新北市金山區漁會在草里漁港打造全新的釣魚咖啡館「金點草里驛棧」，結合漁港內的「海之音」裝置藝術，提供民眾石門在地特色美食及飲品、釣具租借服務及最在地的體驗。新北市長侯友宜今天出席開幕，邀請民眾過年走春親近海洋。

新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫，與朱銘美術館合作辦理「瘋草里大咬運動會」，將草里漁港打造為釣魚天堂，廣受民眾喜愛，今年進一步將草里漁港老舊的油庫及水塔拆除，與金山區漁會合作推出釣魚咖啡館「金點草里驛棧」。

特別的是還與藝術家蔡坤霖合作，將驛棧建築融合「海之音」裝置藝術，讓民眾透過聽筒聽到來自海中槍蝦活動、透抽求愛、船隻行駛等的聲音，還能現場聆聽當天限定漁港海風及潮汐拍打的自然聲音。

此外，港區內亦有藝術家王俊豪「大咬貓」、羅景中「山」裝置藝術及林廉恩「草里ㄟ家」堤上塗鴉藝術，透過藝術力讓民眾感受及體驗海洋魅力。

驛棧提供租借釣竿、水桶、椅子及救生衣服務，使漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所，並販售石門鐵觀音茶飲，及坪林特產的蜜香紅茶及包種茶，餐點部分也推出採用北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉，讓民眾品嘗海邊最「青」的海鮮美食及在地飲品。

驛棧過年期間初一至初八僅初六休息一天，並與朱銘美術館一起推出過年優惠活動，持美術館入場發票或票根至驛棧消費可享9折優惠；憑草里驛棧發票至朱銘美術館大人享4張優待票(320元)、學生憑學生證及發票可免費入場。

侯友宜表示，為了活絡農漁產經濟，透過農業創生、農村再生及青農力計畫打造農漁產業鏈，也與朱銘美術館攜手合作用藝術力將草里漁港變得很文青，將漁港引入「青農力」及「藝術力」，翻轉民眾對漁港的既有印象。