新北金山磺溪四十號橋1.38億改建 侯友宜視察今通車

金山區磺溪四十號橋使用51年，結構強度不符現行規範，梁底高程也不足，影響磺溪排水防洪。市府向中央爭取經費，投入1.38億元改建，今天在侯友宜視察後開放通車，可通往法鼓山、金山老街、朱銘美術館等景點。

侯友宜表示，磺溪四十號橋連接金山市區與北海岸風景區，舊橋橋齡迄今已有51年，除橋梁結構強度已無法符合現行規範外，橋梁梁底高程也不足，影響磺溪排水防洪。

市府向中央爭取經費，總經費約1.38億元辦理舊橋改建，感謝交通部公路總局、內政部營建署與經濟部水利署第十河川局共同補助。工務局今日特別邀請市長到場「驗收」，確認工程已如期如質完工，正式宣布開放新橋通車。

工務局長祝惠美說，改建後的磺溪四十號橋採預力混凝土結構，並配合水利署河川局「磺溪治理計畫」，將橋梁梁底抬高至1.9公尺，落墩數量由原來的3支墩減少為1支墩，解決排水斷面不足的問題。改建後橋身長達82公尺、寬度拓寬至15公尺，並於兩側增設慢車道，提供市民更完善順暢的通行動線。

經過各里辦公室投票表決，考量長久以來「四十號橋」這個名字已深深烙印在居民心中，選擇不更換橋名。

在橋名牌設計上，因橋梁座落於金山區，擁有自然景觀優勢，故橋名牌融合金山地形及太極旋轉意象，字樣以黑底金字現代感融合隸書古典之美，呈現地方人文特色。

養工處補充，四十號橋可通往法鼓山、金山老街、朱銘美術館等觀光旅遊景點，在農曆春節連假前以嶄新風貌亮相，期待遊客造訪金山來一段文藝之旅，將北海岸美景盡收眼底。