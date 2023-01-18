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連七年邀請長輩吃尾牙 汐止厚德里席開43桌

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
老人家沒有上班，也有尾牙可以吃，汐止厚德里席開43桌，舉辦寒冬送暖尾牙餐會。 圖／觀天下有線電視提供
老人家沒有上班，也有尾牙可以吃，汐止厚德里席開43桌，舉辦寒冬送暖尾牙餐會。 圖／觀天下有線電視提供

老人家沒有上班，也有尾牙可以吃，歲末年終寒冬送暖，汐止厚德里舉辦寒冬送暖尾牙餐會，集結大家的愛心，今(18)日席開43桌，除了長輩，也邀請了樟樹國小弱勢學童一起吃尾牙，大家圍爐話家常。

因為疫情的關係，隔了兩年，厚德里寒冬送暖尾牙餐會再度回到市民活動中心舉行，今年在各單位贊助下，愛心滿分，讓長輩們吃的好開心，值得一提的是，當天還特別邀請了樟樹國小弱勢學童一起吃尾牙，現場也發紅包給小朋友，讓他們開心過年。

厚德里長陳有諒表示，寒冬送暖老人尾牙餐會已經連續舉辦七年，非常感謝社會上好朋友及善心人士一直幫忙，讓老人家還有小朋友、低收入戶、原住民朋友，能夠齊聚一堂吃尾牙，今天席開43桌，他們在餐會上可以看表演又可以吃尾牙，大家都很開心，另外，有一位蔡總經理知道樟樹國小一些比較貧困的小孩子今天也來吃尾牙，特地包了紅包給小朋友祝他們新年快樂。

另外，開山宮也準備了關廟麵贈送給每位老人家，歲末年終讓長輩感受到社會滿滿的溫暖。

新北市議員白珮茹說，很高興參加厚德里一年一度的寒冬送暖，里長募集了各界的愛，在歲末讓大家能夠齊聚一堂，大人小孩都受惠，也希望汐止在大家的努力下，讓大家都能歡歡喜喜過好年。

新北市議員張錦豪指出，歲末年終很開心看到厚德里連續第七年都辦寒冬送暖，讓弱勢家庭或是老人家一起過來團圓吃尾牙，將愛心傳遞到各個角落，也感謝各界的關懷。

尾牙 汐止

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