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新北「性平好生活」貼圖及海報創作比賽 作品明起展出

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「性平新藝‧創藝設計」海報創作比賽佳作。圖／新北人事處提供
「性平新藝‧創藝設計」海報創作比賽佳作。圖／新北人事處提供

性別平等成現在社會重要價值，新北人事處為使性平意識融入生活，舉辦「性平新藝 創藝設計」通訊貼圖及海報創作比賽，評選出8位市府員工及其子女等10位學生得獎，並於今下午在市府511會議室公開頒獎，肯定創意發想與體現「性平好生活」的精神。

人事處說明，這次創作比賽為鼓勵市府員工及其家庭子女能從生活經驗中察覺性別平等或刻板印象，並將觀察到的現象發揮創意轉化為有趣的貼圖，或是透過孩子的視角繪出生動的性平海報。

這次比賽過程經歷疫情挑戰，仍有許多優秀作品投稿參加，貼圖組及海報組分別評選出前3名及佳作5至7名，各組第1名分別為八里愛心教養院江美茹及文林國小陳辰。

人事處指出，貼圖組第1名作品「能力取才 不分性別」，江美茹透過溫柔的筆觸，描繪出不受性別限制的各式職業，搭配實用有趣的文字，獲得肯定。

海報組第1名作品「家務共分擔 幸福更簡單」，陳辰透過圖畫呈現家務分工的核心理念，由家庭中每位成員共同為家務盡心力，透過性別平等創造幸福家庭的力量。

人事處亦表示，本次獲獎作品將於明天起至2月24日在市府4樓藝文櫥窗公開展示，而貼圖組作品也在市府通訊軟體「公務即時通」上架，讓市府員工多加利用。

海報組優秀作品「家務共分擔 幸福更簡單」。圖／新北人事處提供
海報組優秀作品「家務共分擔 幸福更簡單」。圖／新北人事處提供
「性平新藝‧創藝設計」海報創作比賽今頒獎。圖／新北人事處提供
「性平新藝‧創藝設計」海報創作比賽今頒獎。圖／新北人事處提供
「性平新藝‧創藝設計」海報創作比賽今頒獎。圖／新北人事處提供
「性平新藝‧創藝設計」海報創作比賽今頒獎。圖／新北人事處提供
貼圖組優秀作品「能力取才 不分性別」。圖／新北人事處提供
貼圖組優秀作品「能力取才 不分性別」。圖／新北人事處提供

貼圖 疫情

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