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維護春節交通順暢 林口警出動無人機監控路況

觀天下／ 記者李嘉文／林口報導
林口警分局首度透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，期能維護春節連假期間交通順暢。 圖／觀天下有線電視提供
林口警分局首度透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，期能維護春節連假期間交通順暢。 圖／觀天下有線電視提供

為期10天的農曆春節連假將至，為確保轄區各重要路段、傳統市場及廟宇等易壅塞路段，林口警分局除規劃各項勤務執行，並首度透過無人機監控交通狀況及臉書網路直播宣導交通安全等措施，期能維護春節連假期間交通順暢。

林口警分局表示，根據往年經驗，預判林口區竹林山觀音寺於今(112)年1月22日至1月29日(農曆元月初一至初八)春節連假期間，每日將有眾多信眾前往參香，恐造成車流壅塞狀況，分局及寺方為維護寺區周邊道路交通順暢每日動員警力9名、民力40名，於上述期間每日7時至17時對周邊道路執行車流進、出管制(林口路與竹林路口)，另針對佳林路、寶林路、東林街、中山路、文化一路沿線路口及周邊之各重要交通路口規劃交通疏導崗疏導車流，除管制區內住戶可憑通行證進入東林街外，其餘車輛請由竹林路(林口國小端)進入管制區，並遵行單向通行管制路線，另為即時監看周遭交通情形，特規劃於車流雍塞時操作無人機升空，利用空拍了解交通情形，以及時處置維護交通順暢。

此外，為因應年節採買人潮，林口警分局將於轄內三井OUTLET購物中心及各傳統市場周邊加強交通疏導，實施彈性車輛進出管制、行向分流等交管措施，同時加強違規停車取締，亦建議民眾能搭乘大眾運輸工具。警方呼籲自行開車採買的民眾，可透過「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢停車空間，並多加利用賣場周邊公有停車場(如：文化三路與忠孝三路口機一平面停車場)，切勿任意違規停車影響交通。賣場業者亦會派員於賣場出、入口，協助疏導管制或導引至其他停車場，如車輛於滿場時仍占用道路排隊等候進場，警方將予驅離，以維順暢。

為因應市區主要道路將湧現返鄉與外出旅遊車潮，林口警分局除運用各項機會宣導交通安全及管制措施外，本次也首度請託轄區內之海鮮直播業者幫忙於臉書直播時宣導交通安全宣導與分局相關管制措施，並要求所屬加強維護轄區交通順暢及各項違規取締，同時也希望用路人遵守交通規則，共同維護春節連假期間交通順暢平安。

林口 連假 停車場

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