汐止江北里募2600公斤米 寒冬送暖助弱勢
過年前的汐止處處有溫暖，汐止區江北里幾十位的善心人士，總共募集了2600多公斤的白米，趕在過年前寒冬送暖，發放給需要幫助的人，包括家境貧困、低收入等等，另外，寺廟加碼送物資及家樂福禮券，希望弱勢家庭都能平安過年。
江北里長謝祚敏表示，歲末寒冬送暖，上任以來從不間斷，今年又再加碼有寺廟送物資還有一個家樂福的小紅包，很感謝志工們還有善心大德，一大早就來幫忙，也希望捐贈白米，讓里內弱勢家庭都能夠過個好年。
寒冬送暖，市議員白珮茹也準備了春聯、紅包袋大方送，還有市議員張錦豪也都場關心，並且肯定各界愛心幫助弱勢，2628公斤的白米，志工們都忙著一包包拿出來整理，這樣的愛心已經連續好幾年，都有善心人士支持，里長謝祚敏真的很感激，而里民也感謝這些年來大家的愛心協助，讓他們也能平安過年。
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