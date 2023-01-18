立委媒合企業助弱勢 淡水公所轉送千箱物資

為讓弱勢民眾過一個溫暖的新年，立法委員洪孟楷媒合在地企業的國寶集團舉辦捐贈物資的公益活動，將1000箱的物資透過淡水區公所送給低收入戶與中低收入戶，藉此關懷弱勢回饋地方。

國寶集團副總經理吳正良表示，過去年每都會有四次針對北海岸地區，捐贈物資，就是希望讓更多需要幫助的人，都以受惠。

國內殯葬業龍頭之一的國寶集團，以「北海福座」起家，國寶集團表示，一年舉辦四次法會，這次年終法會結束後將祭拜後未領回的供品，全都捐出，過去都是不易保存的食物，而在多年前改成乾貨物資，並透過立委洪孟楷的媒合給淡水區公所轉贈。

立法委員洪孟楷表示，過去受到疫情影響，許多人生活遇到困境，感謝愛心企業善盡社會責任，關懷弱勢回饋地方，也對北海福座長期關懷弱勢表示肯定，尤其對企業將這些物資調整為乾貨，容易保存的柴米油鹽物資取代，將更有利將物資提供給需要的民眾，淡水區公所也表達一定會盡快將物品提供到地方弱勢需要的民眾手中，也希望籍此拋磚引玉，讓更多善心幫助社會。