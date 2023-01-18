北市社宅問題頻傳 游淑慧質疑柯文哲為達政績搶建

台北市社宅屢傳問題，內湖區行善社宅上月甫點交入住，近期爆出天花板裂縫等瑕疵，都發局長王玉芬今上午帶隊勘查現況。國民黨北市議員游淑慧下午開記者會，質疑前市長柯文哲任內為達政績搶建社宅，直言不希望台北社宅像新竹棒球場，是一堆數不完的秘寶。市府回應，只要興建完就盡快驗收，這是應該做的事，因應民眾迫切需求，而非為了柯文哲個人。

游淑慧指出，行善社宅12月15日點交迄今約1個月，通報修繕高達2245件，其中更換電池、環境清潔等住戶服務共2222件，占比98.87%；室內天花板有裂痕、窗框未密合、熱水管堵塞、牆面異材質交界產生裂縫、衣櫃刮痕等工程修繕類，通報23件、1.13%。

游淑慧表示，台北社宅光是工程成本，耗資已近800億元，如果要說是秘寶，就是65倍新竹棒球場的預算規模。尤其不少社宅陸續開箱，出現工程問題，質疑都發局到底是怎麼驗收？是不是跟柯市府趕工衝政績有關？

她認為，柯文哲任內為達政績，訂下每年開工多少戶數，導致搶建、快速驗收，甚至拍開箱文大內宣，結果實際入住有落差，這是不是商品詐欺？「爛攤子也得收」，希望蔣市府儘速解決問題，從源頭控管工程品質，並就已完工的1萬多戶社宅通盤檢討，建議成立專業的物管流程，由物管公司進場巡查，而非讓住戶體檢社宅的瑕疵。

都發局住宅工程科長張裕隆表示，對於行善社宅已啟動快速維修機制，住戶只要發現問題即可通報，物管與營造廠商會於1小時內會勘，如須備料也會於6小時內處理。他說，點交當下沒發現瑕疵，未來會於排定入住前，與廠商至到場檢查，以免民眾入住後才發現問題。