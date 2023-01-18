春節慰問警察 蔣萬安：感謝警察在民眾團圓時堅守崗位

春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警，感謝警方維護社會治安，並提前祝賀春節愉快。

蔣萬安說，立委補選剛結束，馬上又進入春節期間，警察同仁擔服多項勤務，松山分局轄內宮廟、信仰中心常是民眾走春行程，有夜市、火車站、多處捷運站等，警方已規劃勤務維護治安及交通，感謝員警在民眾過年團圓時，仍堅守崗位，維護治安平穩。

同時，特別感謝警眷犧牲體諒，讓警察同仁持續守護市民安全，因此也提醒警察同仁，執勤時務必注意自身安全，保護民眾也要保護自己。