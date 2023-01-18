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春節慰問警察 蔣萬安：感謝警察在民眾團圓時堅守崗位

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警。記者李隆揆／翻攝
春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警。記者李隆揆／翻攝

春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警，感謝警方維護社會治安，並提前祝賀春節愉快。

蔣萬安說，立委補選剛結束，馬上又進入春節期間，警察同仁擔服多項勤務，松山分局轄內宮廟、信仰中心常是民眾走春行程，有夜市、火車站、多處捷運站等，警方已規劃勤務維護治安及交通，感謝員警在民眾過年團圓時，仍堅守崗位，維護治安平穩。

同時，特別感謝警眷犧牲體諒，讓警察同仁持續守護市民安全，因此也提醒警察同仁，執勤時務必注意自身安全，保護民眾也要保護自己。

除警政工作外，今年春節也結合社政單位，針對社會弱勢「吉食」慰問，讓需要幫助的弱勢民眾能溫飽，安心過年，感謝警察同仁為治安、交通等工作等努力與奉獻，祝賀新年快樂。

春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警。記者李隆揆／翻攝
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春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警。記者李隆揆／翻攝
春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警。記者李隆揆／翻攝
春節將至，台北市長蔣萬安今午前往松山警分局慰問員警。記者李隆揆／翻攝
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警察 春節 蔣萬安

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