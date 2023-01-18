蘇花大清水隧道邊坡防護施工順利 傍晚開放正常通行

台9線蘇花公路大清水隧道南口崩塌，公路總局15日傍晚搶通後，採時段性管制，同步加固邊坡。公路總局四區工程處表示，已完成裂縫噴漿、邊坡掛網等防護措施，災害路段柏油也已重鋪，預計今天傍晚5時前將施工機具撤走即恢復正常通行，一直到1月31日都不再管制，但有人員現場監看邊坡狀況。

公路總局第四區養護工程處長林文雄表示，台9線159.3公里處大清水隧道南口於11日深夜嚴重崩坍後，即調派人員機具，從南北兩個工作面日夜搶修，15日傍晚5時搶通後，3天採時段性管制，同步展開邊坡加固作業。

他表示，經過3天施工，目前災害路段上方裸坡已完成邊坡掛網和裂縫噴漿，昨晚也將災害路段受損的柏油路面重新翻修。今天則就災害路段及其南北兩端上方邊坡，包括明隧道、大清水隧道上邊還有一些蓄積的土石，都就地固定並掛網保護，目前進度很順利，在完成相關交維設施，並撤走施工機具後，在傍晚5時就可恢復正常通行。

林文雄說，因應春節通行需求，今天傍晚5時起到1月31日都正常通行，不再管制，春節連假結束後再展開其他修復工程。春節期間，現場仍會安排人員監看戒護，若發現有落石情況，會預先示警，請民眾不要過於憂心路況，以免反而影響車流順暢，或因為分心造成交通事故。

公路總局預估春節蘇花路廊車流，小年夜至初一（1月20日至1月22日）以南下返鄉車流為主，初一至初三（1月22日至1月24日）將出現前往各大風景區旅遊旅次，預估初一（1月22日）南下車流高峰約1萬8700輛次，初三下午至初七（1月24日至1月28日）以北返車流為主，初五(1月26日)出現北上車流最大量，全日交通量約2萬1700輛次，恐塞至隔天。