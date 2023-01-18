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台中三井Lalaport周邊成行人地獄？警一早連開58件違停

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台中三井Lalaport周邊成行人地獄？警一早連開58件違停

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中東區三井Lalaport昨試營運吸引大批人潮，台中第3分局今早已開出58件違停。記者曾健祐／翻攝
台中東區三井Lalaport昨試營運吸引大批人潮，台中第3分局今早已開出58件違停。記者曾健祐／翻攝

台中東區三井Lalaport於17日試營運，當天湧入大批人車衍生違停亂象，民眾目擊街邊人行道停滿機車，直言又是「行人地獄」；台中市第3分局表示，今天早上已經針對汽機車違停取締告發58件，也請業者製作動線告示牌，請機車族至振興路免費停車場，切勿違停以免遭開單。

台中第3分局指出，三井Lalaport目前僅開放南館停車場，因北館目前尚未開放，因此內部可停車空間僅原本規畫的三分之一，加上商場停車場的汽車、機車出入口位於同一處，不少機車騎士看到汽車排隊，誤認內部停車已滿，也不易確認停車動向。

警方表示，商場業者同時有在振興路規畫「免費」的機車停車場，約有1200多個停車空間，但商場剛開幕標示不清，昨天估計僅使用10分之1。

警方昨晚連夜和商場業者開會協調，請業者儘速製作相關宣導告示牌，擺放在商場周邊的建成路、振興路，及進德路沿線，預計明天可以完成宣導牌面設置，同時加強導引機車停放到振興路免費機車停車場。

警方也說，將持續加強Lalaport周邊違規車輛執法，並和交通局聯繫協調派員拖吊違規車輛，以維護用路人權益。

台中東區三井Lalaport昨試營運吸引大批人潮，台中第3分局今早已開出58件違停。記者曾健祐／翻攝
台中東區三井Lalaport昨試營運吸引大批人潮，台中第3分局今早已開出58件違停。記者曾健祐／翻攝

停車場 違停 告示牌 Outlet 台中市

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