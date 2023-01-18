小心吃罰單！春節千萬別亂停車 新北市同樣會拖吊

春節連假，新北市交通局提醒民眾，春節期間同樣會拖吊，開車上路應遵守交通規則，切勿為一時方便，任意違規停車，否則不僅影響交通秩序，還可能吃上罰單被拖吊，影響連假好心情。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，民眾車輛如違規停車被拖吊，可在原地查看是否留有拖吊車輛車號、保管場名稱及電話號碼等資訊，若書寫字樣因下雨或車輛往來行駛造成模糊不易辨識，可利用「新北市政府違規車輛拖吊網頁查詢系統」。

交通局指出，新北市拖吊場於春節連假期間照常提供領車服務，民眾車輛被拖吊，仍可於每天上午7時至晚上12時前往拖吊保管場將車輛領回。

交通局呼籲，春節假期自1月20日至29日為期10天，開車出遊要遵守標誌、標線停車，且切勿酒後駕車，安全平安過新年。