春聯祈福！新北市民最愛哪兩句？ 社福團體這樣說

連續4年，新北市少年培力園與靜心書會合作，辦理免費春聯贈送活動。日前致贈活動超過百位民眾響應參與。或許因疫情影響，培力園發現，這幾年民眾最愛索取的春聯吉祥祝福，就是「健康平安」與「財源廣進」，培力園期盼這份祝福讓大家都能美夢成真。

新北市少年培力園表示，農曆年前家家忙著除舊布新，新北市少年培力園與靜心書會合作，特別選在園址騎樓，辦理免費春聯贈送活動。由書會理事長帶領的書法老師，在現場揮毫致贈春聯，民眾除可要求書法老師書寫想要的吉祥話外，也可在體驗區享受書寫春聯樂趣，創作屬於自己獨一無二的應景春聯。