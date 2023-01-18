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春聯祈福！新北市民最愛哪兩句？ 社福團體這樣說

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市少年培力園與靜心書會合作，辦理免費春聯贈送活動，培力園發現民眾最愛索取的春聯祝福詞句就是「健康平安」與「財源廣進」。記者曾伯愷／翻攝
新北市少年培力園與靜心書會合作，辦理免費春聯贈送活動，培力園發現民眾最愛索取的春聯祝福詞句就是「健康平安」與「財源廣進」。記者曾伯愷／翻攝

連續4年，新北市少年培力園與靜心書會合作，辦理免費春聯贈送活動。日前致贈活動超過百位民眾響應參與。或許因疫情影響，培力園發現，這幾年民眾最愛索取的春聯吉祥祝福，就是「健康平安」與「財源廣進」，培力園期盼這份祝福讓大家都能美夢成真。

新北市少年培力園表示，農曆年前家家忙著除舊布新，新北市少年培力園與靜心書會合作，特別選在園址騎樓，辦理免費春聯贈送活動。由書會理事長帶領的書法老師，在現場揮毫致贈春聯，民眾除可要求書法老師書寫想要的吉祥話外，也可在體驗區享受書寫春聯樂趣，創作屬於自己獨一無二的應景春聯。

培力園主任莊宛蒨說，培力園努力為社區帶來創新活力與熱情，進而從中看到社區需求並以行動實踐。培力園已第4年舉辦致贈春聯活動，這次春聯跳脫以往傳統，民眾除了可以自己書寫祝福語外，也可現場請書法老師書寫想要的吉祥祝福語。

新北市少年培力園與靜心書會合作，辦理免費春聯贈送活動，培力園發現民眾最愛索取的春聯祝福詞句就是「健康平安」與「財源廣進」。記者曾伯愷／翻攝
新北市少年培力園與靜心書會合作，辦理免費春聯贈送活動，培力園發現民眾最愛索取的春聯祝福詞句就是「健康平安」與「財源廣進」。記者曾伯愷／翻攝
新北市少年培力園與靜心書會合作，辦理免費春聯贈送活動，培力園發現民眾最愛索取的春聯祝福詞句就是「健康平安」與「財源廣進」。記者曾伯愷／翻攝
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