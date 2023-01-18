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三層崎花海今天開幕 蔣萬安讚不輸日本富良野

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席三層崎花海活動開幕。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天出席三層崎花海活動開幕。圖／北市府提供

有台版富良野之稱的台北市三層崎花海今天開幕，台北市長蔣萬安今天出席開幕，蔣致詞表示，大家想到北投會想到溫泉，但現在有了新地標就是三層崎花海，他也提到，三層崎花海是透過北投再生計畫以及北投生態博物館發展計畫，從原本早期的墓葬區，轉型成為一大片美麗的花海，體現了北投的在地活化。

2023「鷲你來看花」層崎花季熱鬧登場，今年全新打造大冠鷲地景花海美景，今年也特別邀請撒部．噶照地景藝術家，以多元媒材的設計融合對土地情感，打造兩座大型地景裝置藝術，讓參觀的民眾更認識這片土地的溫度與深度，邀請大家賞花之餘，也能感受文化的薰陶，享受春日裡的浪漫。

蔣萬安今天也感謝在地議員、里長、市民鄉親以及工務局同仁，共同努力才造就美麗花海及熱門打卡景點，蔣甚至認為，北投的三層崎花海完全不輸日本富良野，並且還保有原本的在地特色。

蔣萬安說，今年花海腹地以大冠鷲的輪廓為主題，大冠鷲是守護北投生態及文化的指標，也在三層崎公園的土地上描繪出獨具一格的花海風貌，讓賞花除了能陶冶性情以外也富有生態教育的意義，歡迎市民朋友利用春節期間前來賞花、走春。

蔣萬安表示，除了美麗的花海以外，北市府也致力於推動在地觀光及特色產業，並與32間在地店家合作，如柚の館浴衣租借、泉都溫泉會館泡湯優惠等，提供民眾全方位的服務，歡迎大家來感受北投的美、品嚐在地美食、體驗北投豐富的人文風情。

台北市長蔣萬安今天出席三層崎花海活動開幕。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天出席三層崎花海活動開幕。圖／北市府提供

北投 蔣萬安 台北市長

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