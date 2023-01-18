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不只新竹有大祕寶？游淑慧：北市近800億社宅也被踢爆問題一堆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧今天點出台北市社宅興建品質有許多缺失。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧今天點出台北市社宅興建品質有許多缺失。圖／引用自游淑慧臉書

台北市社宅問題多，內湖行善社宅再度遭踢爆，新成屋才開放點交尚未入住，就有天花板牆面有巨大破洞、裂縫；水管線路破裂滲水；陽台門框裝歪導致落地窗無法密合；公共走廊磁磚出現霉斑、鏽斑等離譜瑕疵。國民黨北市議員游淑慧今天也在臉書批評，「不只新竹有大祕寶？」「努力善後吧，蔣萬安 ……唉，加油。」

游淑慧今天在臉書表示，耗資近800億的台北社宅，是65倍以上的新竹棒球場，還有多少工程暇疵？怎麼監工？怎麼驗收？她已發文正式要求北市府召集專案會議檢討。

游淑慧說，過去柯市長任內，一向把社宅興建當作是政績，但任內完工的社宅卻履傳出施工品質不佳，問題一堆，且修都修不好的情況，近日媒體又報導，去年12月15日入住的內湖行善社會住宅，除了水管線路破裂滲水、磁磚出現霉斑和鏽斑外，更驚見牆壁和天花板出現超長裂縫、牆內水管線路被矽利康塞住等離譜情形。

游說，其實不只行善，台北市已經多處社宅才完工入住，就已很多住戶反映設計和施工不良問題，很多到現在都還未能完善解決。她已經建議蔣市府，針對市府社宅進行總體檢，逐一改善問題，讓住戶早日安心居住；並就相關缺失進行檢討，研擬對策，建立日後完工社宅驗收之SOP作業原則，避免同類問題一再發生。

游也在臉書點出幾大社宅的缺失，包括內湖行善社宅有九大缺失；東明社宅也有住戶發生浴室玻璃門爆裂；小灣社宅有衣櫃門關不來、颱風天公共區域電梯出入口狂漏水等3大缺失；木柵社宅也有牆壁龜裂等8大缺失。游淑慧呼籲，北市府應盡速全面體檢社宅問題，建立公宅驗收SOP程序。

國民黨北市議員游淑慧今天點出台北市社宅興建品質有許多缺失。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧今天點出台北市社宅興建品質有許多缺失。圖／引用自游淑慧臉書

社宅 北市 游淑慧

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