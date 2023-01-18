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台灣燈會2月1日起交管 設2線接駁車、加密捷運班距

中央社／ 台北18日電
台北市政府觀光傳播局介紹，2023台灣燈會在台北「光源台北」規畫4大展區、368件作品，從捷運忠孝復興站一路延伸至台北101，希望民眾以「少量多餐」的方式走入台北。圖為捷運國父紀念館站1號出口站體上方的作品。（台北市觀傳局提供） 中央社
台北市政府觀光傳播局介紹，2023台灣燈會在台北「光源台北」規畫4大展區、368件作品，從捷運忠孝復興站一路延伸至台北101，希望民眾以「少量多餐」的方式走入台北。圖為捷運國父紀念館站1號出口站體上方的作品。（台北市觀傳局提供） 中央社

2023台灣燈會2月5日正式登場，台北市政府今天表示，周邊道路將從2月1日起實施交管，展區範圍停車場也會調漲費率，並加密捷運列車班距，增設2線票價最高5元的接駁公車

台北市交通局舉行「2023台灣燈會在台北」交通疏導措施說明記者會，交通局長謝銘鴻表示，這次燈會規模為與往年不同的城市型燈會，由於展區範圍較大，呼籲民眾盡量利用大眾運輸工具。

交通局交通治理科長葉志宏說明，這次燈會將從2月1日起試營運、5日到19日正式開展，4大展區涵蓋168公頃規模，因此維持人流及車流安全順暢、減少展區對周遭居民及上班人員的干擾、整合公共運輸是重要目標。

葉志宏指出，捷運部分，列車從試營運期間就會視狀況彈性增開列車，正式營運後更會加密板南線及淡水信義線的班距，鄰近燈區的國父紀念館、市政府等站則適時啟動只進不出或過站不停分流措施。

公車部分，葉志宏說，展區周遭107線公車將配合加密班距，另規劃2線票價最高新台幣5元的接駁公車，1號線在展區內巡迴繞行；2號線則從松山車站接駁至各展區，還設有5處復康巴士服務站點供有需要的民眾免費接駁。

葉志宏表示，除了新仁愛路因競賽燈區施工及活動已封閉外，2月1日起國父紀念館及市政府周邊部分道路汽、機車格將禁止停車，2月4日起封閉市政府周邊部分道路，並視情況彈性管制展區周邊外側車道供行人通行。

葉志宏進一步表示，展區周邊僅設置遊覽車上下客處，沒有設置一般車輛專用停車場，既有公有停車場則會調漲收費至每小時最高60元，建議開車的民眾停在外圍停車場後轉乘捷運或接駁車，非賞燈車輛則行駛外圍替代道路。

此外，葉志宏說，這次燈會將在松菸成立交通監控中心及應變中心，即時掌握展區交通狀況並彈性調整號誌秒數，民眾可以上2023台灣燈會網站、台北市即時交通資訊網的燈會專區或是「2023台灣燈會在台北」LINE官方帳號查詢更多詳細資訊。

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台灣燈會邀請國內外藝術家將光藝術融入東區商圈。圖／北市觀傳局提供
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台灣燈會 停車場 公車

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