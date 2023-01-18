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新北225寄養安置兒少 侯友宜上午陪同開心過好年

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
23位學齡階段的孩子們，滿心興奮的想著要買喜歡的零食。記者李定宇／攝影
23位學齡階段的孩子們，滿心興奮的想著要買喜歡的零食。記者李定宇／攝影

新北市有225名因家庭變故或是受虐兒少安置於寄養家庭，市長侯友宜今日上午陪同23名寄養安置兒少及20戶寄養家庭一同到家樂福土城店採辦年貨，賣場琳瑯滿目的玩具、糖果及餅乾禮盒，小孩都開心地挑選。侯友宜表示，在農曆新年前，要讓由市府監護中寄養安置兒少及寄養家庭採買年貨，開心過好年。

社會局張錦麗局長表示，這次「購愛暖暖迎新春」活動，是由新北市好日子愛心大平台，結合正安生命禮儀公司執行總監，同時也是國際獅子會300A2區第十五分區主席陳書玄捐贈家樂福禮券市值33萬7500元、高印昌股份有限公司高奇平先生捐贈家樂福禮券市值11萬2500元，全數提供新北所有寄養家庭安置兒少使用。另家樂福土城店加碼捐贈寄養兒少過年禮品物資，希望透過這次活動，藉此歡迎更多企業商家、慈善團體、善心人士等持續支持新北好日子愛心大平台。

23位學齡階段的孩子們，滿心興奮的想著要買喜歡的零食，在侯友宜、新北市家扶中心主任林夢萍、獅子會300A2區第十五分區主席陳書玄等獅友及多位寄養家庭媽媽的陪同下，一起進入賣場內挑選喜愛年貨。

侯友宜陪同監護童雲雲和小願挑選堅果、糖果，餅乾，他問孩子想吃什麼，兩名孩子此起彼落說海苔和糖果，他扮起侯爸爸叮嚀避免蛀牙要少吃糖果，孩子們後來開心的拿著海苔禮盒去結帳。

侯友宜表示，新北市有225名因家庭變故或是受虐兒少安置於寄養家庭，在農曆新年前，要讓由市府監護中寄養安置兒少及寄養家庭採買年貨，開心過好年並一同感受兔兔好年節氣氛。近年來家外安置的需求迫切，寄養家庭數量卻逐年減少，希望招募更多有愛心、有意願的父母能夠加入寄養家庭的行列，為更多失依的孩子提供一個溫暖友善的成長環境。民眾若願意加入寄養家庭這一份愛的事業，歡迎聯繫新北市政府社會局(02)29658430。

新北市長侯友宜今日上午陪同23名寄養安置兒少及20戶寄養家庭一同到家樂福土城店採辦年貨。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今日上午陪同23名寄養安置兒少及20戶寄養家庭一同到家樂福土城店採辦年貨。記者李定宇／攝影

寄養家庭 侯友宜

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