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林濁水以「疑美論」評出訪星國 侯友宜回應了

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日在市政會議針對前立委林濁水的「疑美論」做出回應。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日在市政會議針對前立委林濁水的「疑美論」做出回應。記者張睿廷／攝影

外傳新北市長侯友宜可能出訪新加坡，民進黨前立委林濁水認為出訪星國是以「疑美論」出發，不只合乎國民黨和中的口號，又能凸顯「不做強國籌碼」的味道。侯友宜今回應，新北是大城市，近年與各國都有往來，希望把城市外交做得好，讓國際看見新北。

侯友宜今早在市政會議受訪時表示，新北其實是個大城市，它是台灣的縮影，400萬人口當然有很多的城市外交，必須緊密與外界結合。近年受到疫情影響，不過新北在實體跟線上外交還是辦了49場，其中有將近298個城市與新北做線上論壇或是實體討論，城市外交密不可分。

侯友宜提到，新北在這段期間與菲律賓、美國、德國都有相互往來、討論，會針對SDGs17項指標討論如何共好，且還成為全台第一個在紐約開箱VLR的城市。從自己上任以來，都積極跟國際接軌，也互相學習，讓新北市被國際看得到。

另外，外界也好奇侯友宜今年是否會規畫出訪行程？侯友宜回應，自己經常跟友好的姊妹城市互動外交，在論壇或上或可以互相學習的實體的也有交往，新北在此塊會不斷往前推動。

新北市長 侯友宜 疫情

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