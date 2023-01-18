北市贈2000戶弱勢年菜 首推警政提供春節急難救助

農曆年節將至，台北市政府社會局辦理贈送年菜活動已邁入第15年，北市社會局將提供2000戶低收獨居長輩及弱勢家庭享有年菜過好年，募款金額達500餘萬元。台北市長蔣萬安表示，此次特別社政系統結合警政系統，在春節期間提供有需要的人急難救助服務，若遇重大生活急難，也將通報訪視安置系統。

蔣萬安表示，此次擴大推出「春節吉食平安專案」，年節期間更於北市12行政區警察局，提供民眾反映困難，只要經警政同仁評估需救助者，將即時連結社工關懷服務、急難救助、安置照顧等相關資源，讓市民朋友一起安心過好年。

蔣萬安表示，另外，北市共90個派出所放置每所「希望好食堂餐券」及「超商商品卡」，每張「超商商品卡」，金額為100元；「希望好食堂餐券」則可至北市所結合300多家食堂用餐，提供給年節期間突遇生活急難的民眾。

社會局表示，台北市今年與合作的民間單位數量創新高，含公會、協會、社福基金會及合作社等110家團體。這次的年菜包含葷、素兩類，均為配合長者咀嚼功能的餐點，包含佛跳牆、梅干扣肉、紅燒魚片、花雕醉蝦、人蔘全雞及蘿蔔糕等，弱勢家庭的菜色則以大分量為主，包含梅干菜扣肉、糖醋鮮鱸魚、蔘棗燉全雞、蘿蔔糕、臘腸禮盒，共有1386分；素食組供長者選擇，共614分。

蔣萬安表示，今年除了民間單位捐贈的年菜外，更有財團法人中華民國唐氏症基金會加碼致贈800分年菜禮盒，社會局將依社工評估發送給身心障礙朋友及弱勢家庭。

唐氏症基金會林正俠董事長表示，基金會每年與全家便利商店合作向民眾募集年菜禮盒，也讓唐寶寶及心智障礙者參與禮盒包裝工作，創造雙倍善的循環。