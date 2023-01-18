新北三重永德段社宅發布實施 完工後將有1068戶社宅

新北市與中央合力推動社會住宅，其中三重永德段社宅案經過8個月審議，在今天完成都市計畫變更作業並發布實施，後續由國家住都中心規劃興建，預計可提供三重地區約1068戶社會住宅，預計最快今年可動工，城鄉局表示，三重還有2處社宅基地，預計可為當地再增加300戶。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本次變更位置位於三重區永德段的乙種工業區及綠地用地，總面積約1.5公頃，將變更為機關及社會福利設施用地，未來會配合地方公益設施需求，以多元服務項目來滿足地區民眾，將有助於鼓勵青年人口在地就業及生活。

黃國峰指出，此次因應三重區社會住宅用地需求，新北推動社會住宅個案變更作業，三重永德段社宅1年內完成新北市都委會、內政部都委會審議通過，並發布實施。

除了三重永德段社宅都計變更完成發布外，三重內也還有2處社宅基地，也同步辦理都市計畫變更作業。城鄉局指出，位於二重疏洪道重劃區範圍內的五谷王段、三重段社宅案，市府已於今年1月16日提報內政部都委會審議，三重有望再添約300戶社會住宅。