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國際參展年創6.7億元商機 新北開放登記至下月10日
為鼓勵新北業者拓展國際市場，新北市府去年透過參展補助計畫創造約6億7千萬元商機，今年持續辦理國內外參展、線上國際參展的補助計畫。今年補助計畫共分3梯次申請，第1梯次申請期限至今年2月10日，將產品推廣至全世界，爭取海內外訂單。
經發局長何怡明表示，新北市政府自2015年起辦理鼓勵廠商國內外參展補助計畫，鼓勵新北市業者參加國際工商展售活動，擴大與國內外買主接觸機會，拓展新北市產業形象及貿易商機。
雖因疫情衝擊各國展覽場次急凍，但4年來市府仍持續協助超過580家廠商，核定超過1235萬元補助金額。去年透過參展補助計畫創造約6億7千萬元商機。隨著今年疫情趨緩解封，實體展覽也陸續恢復舉辦，預期今年廠商參展、拓銷活動將恢復正軌，市府將持續帶領業者拓展多方貿易商機，增加廠商的曝光率。
經發局補充，今年補助計畫以製造、雲端運算、國際物流、生技醫療、數位內容、綠色能源、ICT、人工智慧應用等領域優先補助對象。第1梯次已開始受理，第2、3梯次則預計於3月、7月時開跑，並延續疫情期間新增的線上國際參展補助項目，鼓勵廠商順應趨勢數位轉型爭取商機。參與國外展覽補助金額最高為8萬元，國內展覽最高可補助4萬元，線上國際展覽參展補助金額最高為2萬元。
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