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國境解封疫苗打氣大增 新北加開4處接種站春節不打烊
國境解封，不少民眾趁著年節到來出國旅遊，也讓疫苗打氣大增。新北市為使疫苗接種服務不間斷，有139家合約醫療院在春節連假期間，提供民眾接種疫苗。此外，新北衛生局也開設在1月25日（初四）至29日（初八）加開4處接種站，每日限額100名至1600名不等，呼籲符合資格民眾盡快施打。
隨著聖誕節、跨年假期結束後，新北市疫情持續下降，1月11日至1月17日確診2萬9994人，較上周下降16.36%。由於不少民眾趁著年節到來，規畫出國旅遊，也讓疫苗打氣大增。
新北市春節期間除139家合約醫療院提供接種服務外，也從初四至初八加開4處疫苗接種站，包括中和區環球購物中心，接種時間1月26日（初五）至1月29日（初八）每日下午1點30分至4點30分，每日限額500名；新莊區四維活動中心接種時間1月27日（初六）至1月28日（初七）每日上午8點30分至11點30分及下午1點30分至4點30分，每日限額1600名；樹林區仁愛醫院大廳接種時間為1月25日（初四）上午9點30分至11點，每日限額100名；淡水區馬偕醫院大廳接種時間1月27日（初六）上午9點至12點及下午1點至4點，每日限額600名。
另外，1月20（小年夜）至1月29日（初八）共有139家合約醫療院所提供疫苗接種，預約方式包括隨到隨打、現場登記、電話預約、LINE預約、網路預約、網路表單及預約平台等方式，民眾可上「新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」，呼籲符合疫苗接種資格的市民多多利用。
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