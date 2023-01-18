燈會邀請附蔣萬安全家福賀卡 何孟樺：杜絕馬屁只是說說？

台北市政府今年發放的「兔來萬安」春聯，遭外界批評馬屁文化後，昨天北市議會議員們陸續收到市府秘書處送的台灣燈會邀請提袋，裡面放有一張市長蔣萬安全家福的私人賀卡，議員何孟樺質疑，蔣萬安日前不是才說要杜絕「馬屁文化」？結果卻假台灣燈會之名夾帶私人賀卡？

市府發言人羅旺哲表示，今年適逢台灣燈會在台北，睽違23年之後回到台北主辦；今年的賀禮主要是希望能協助推廣台北的觀光，因此特別致送光源兔的餅乾，向所有好朋友推廣台灣燈會。大家也都知道，蔣萬安市長的家庭即將迎來三寶，很希望運用這個方式，跟大家分享喜悅。

何孟樺今天質疑，秘書處昨天到她的辦公室送「台灣燈會邀請函」，收到的提袋，外面印有台灣燈會主視覺，打開後裡面有台北燈節餅乾、餅乾糖漿、還有一個小燈球。至於台灣燈會相關資訊完全沒有，只有看到一張印上台北市長蔣萬安全家福的新年賀卡。

何孟樺說，雖然很謝謝蔣萬安祝她新年快樂，但是用台灣燈會的名義夾帶自己的新年祝福，不只觀感不好，也會有市長藉政府活動來行銷自己的疑慮，難道市長說要杜絕馬屁文化，就真的只是說說？國民黨封建文化死性不改？

另外，何也質疑，賀卡落款不是應該要用「台北市長蔣萬安」嗎？結果卻印上蔣萬安妻小全家的名字，難道要重蹈陳佩琪干政柯市府的覆轍嗎？

何孟樺說，據她所知，這分提袋每個議員辦公室都有，針對馬屁一打再打、假政府活動來行銷自己的疑慮，市長應該儘速出面說明，也要避免日後再有這種行為。何說，台灣燈會睽違23年重返台北，對台北市是非常重要的活動，希望蔣市長上緊發條、公私要分明。一天到晚出這種紕漏，蔣萬安是把台北市府當成競選總部來行銷自己嗎？