新年禮物附「蔣萬安全家福小卡」 議員批：人民稅金是蔣家銀庫？

農曆春節即將到來，台北市新科議員林延鳳近來收到一份署名蔣萬安的餅乾禮盒，內附小卡是蔣全家福，還有妻兒簽名，質疑「公款發蔣家小卡，人民的稅金是蔣家的銀庫？」直呼蔣市府在春聯黨國官場馬屁文化後又一樁。市府回應，今年適逢台灣燈會在台北，盼透過賀禮協助推廣台北觀光，而蔣市長將迎來三寶，希望運用此方式與大家分享喜悅。

林延鳳表示，年節將至，台北市議員們都透過秘書室，收到一份署名蔣萬安的新年禮物，這份餅乾禮盒內附小卡，上面竟是蔣萬安全家福合照，結尾署名不只蔣萬安，老婆石舫亘與大兒子的簽名都有。蔣遭爆市政都靠李四川，自我宣傳卻是不遺餘力，連家裡三寶都用來消費。

她質疑，外包裝明明是2023年台北燈會的宣傳，內裡卻放著蔣萬安自己家的照片，人民納稅錢可以這樣子當自己家的嗎？原來當市長，自己家過年送禮可以用公務預算來支出，用納稅人的錢為自己家具名宣傳，國庫通蔣家銀庫嗎？

林延鳳不禁問，蔣萬安是效法花蓮王家族吧，用行政資源為蔣家做廣告宣傳。傅崐萁和徐榛蔚夫妻幫助弱勢家庭的三節物資、農民曆，長期印著夫妻本人照片，自我行銷不遺餘力，如今蔣家當市長，台北逐漸花蓮化？