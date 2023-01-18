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春節氣溫降 台東農改場提醒農作物也要防寒

中央社／ 台東縣18日電

中央氣象局預估農曆春節期間有強烈冷氣團，可能達到寒流等級，農委會台東區農業改良場呼籲農民，農作物要做好防寒措施。

台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，中央氣象局預報20日有一波冷氣團，23日還有一波，且有可能達到寒流等級，提醒農民務必做好防寒工作，台東區農業改良場提供台東目前重要經濟作物防治措施參考。

水稻方面，台東水稻育苗場持續出秧綠化，秧苗於綠化期應以不織布或塑膠布覆蓋秧苗，待氣溫回升後再掀開，並清除塑膠布上的積水避免接觸秧苗，且需注意秧苗立枯病發生。

過年前已完成插秧的田裡應深水灌溉，深度7至10公分，提高根際溫度，避免溫差過大受害，待寒流過後，酌施少量氮肥促進恢復生長。未插秧者應待寒流過後再行插秧作業。

番荔枝（大目釋迦）是預計3週內要採收的果實，如果遭遇溫度低於攝氏15度時，可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，如有鱗溝微開果實應提早採收。而田間防寒措施方面，已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋，或是在迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約為網後13公尺，依序再架設。

香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物，尤需留意在冷氣團過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。冷氣團過後對已經受害的果樹，應修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等工作。

台東重要經濟作物荖葉，應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低霜害發生。

台東區農業改良場表示，農民在田間管理或病蟲害防治用藥技術上如有疑問，可逕洽台東場各研究室，電話089–325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650（雜糧）、1730（植保）。

台東 冷氣團 寒流

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