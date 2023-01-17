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視察內科交通 新任警察局長：配合北市府改善

中央社／ 台北17日電

北市內科交通問題備受矚目，台北市警察局交通警察大隊今晚表示，新任局長張榮興下班時段特別率隊赴內科重要路口視察，並指示全力配合北市府短中長期交通改善計畫等3要項。

交通警察大隊今晚發布新聞稿表示，內湖科技園區交通改善為台北市長蔣萬安的重點工作之一，也是市民關注的市政焦點，為深入瞭解內科交通問題及春節疏導工作，張榮興上任後第二天下午尖峰時間率隊赴內科重要路口視察。同時，聽取轄區內湖分局及交通警察大隊報告內科交通特性、疏導重點及春節疏導工作。

交通警察大隊說，張榮興現場指示3點事項，全力配合台北市政府內科短中長期交通改善執行計畫，擔任交通疏導勤務人員務必遵守勤務紀律，站立於路口明顯適當位置疏導車流，輔以明確指揮手勢及哨音，確保路口淨空。

除既有上、下午尖峰時間交通疏導崗位外，警方應強化離峰時間路況查報作為，盼即時發現異常路況和迅速派員處理；另針對事故（拋錨）車輛迅速定位排除，若需拖吊車協助排除時，應立即通報鄰近拖吊車快速抵達現場，降低交通衝擊。

適逢春節連續假期前，北市各年貨大街、美式大賣場、百貨商圈及各交流道、鐵（公）路車站、松山機場湧現採買年貨與返鄉人、車潮，交通流量較大，警方針對各重要道路口（段），務必派員加強疏導、保持路口淨空。

交通警察大隊提到，春節連假將近，警方除於內科周邊增派警力加強疏導作為外，本週下午尖峰全市100處重要路口交通疏導崗提前至下午3時30分派勤，呼籲市民養成「不違規停車」、「保持路口淨空」的好習慣。

台北市長 警察 春節

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