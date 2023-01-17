快訊

賴清德明天接任民進黨主席 敲定3位副秘書長

刷簿子囉！首筆不排富育兒津貼除夕前入帳 沒申請拿不到

Google公布全球地圖熱點 台灣「2景點」擠進前10名

林家花園春節初二開園 手作、表演活動熱鬧登場

中央社／ 新北17日電

春節將至，俗稱林家花園的國定古蹟林本源園邸23日（初二）就開園，除了舞獅表演，也規劃易經流年批算、馬戲表演、樂曲演奏，及兔年小提燈手作等活動，民眾遊園可熱鬧過新年。

林本源園邸網頁指出，1893年全數落成的林本源園邸是全台僅存最完整的園林式國定古蹟，迄今已有129年歷史。它與台南吳園、新竹北郭園與霧峰萊園並稱「台灣4大名園」。

新北市政府文化局今天發布新聞稿表示，林本源園邸春節期間推出「兔躍林園接春來－2023林園新春系列活動」，園區內將布置新春應景掛飾，春聯、鞭炮、元寶等點綴園區，處處充滿年節氣氛。

新北市府文化局長龔雅雯說，除了春節必備開園賀喜「舞獅表演」外，園邸特別規劃易經流年批算、馬戲表演、新春樂曲演奏，以及編織藝術、苔球植物與兔年小提燈DIY活動，表演節目與體驗課程在春節期間每天不間斷，民眾遊園可以看表演又玩手作，熱鬧過新年。

此外，23日（初二）至27（初六）更推出限定「兔兒Tour新北博」活動，民眾只要入園參觀，並在林本源園邸文創商店消費，不限金額即送1張摸彩券，有機會抽中限量100組「古色古香．線香線香盤組」。

新北市政府文化局說，林本源園邸初二就開園，時間為每天上午9時至下午5時，園邸在定靜堂迴廊設「心願祈福牆」，民眾可在祈福卡寫下新年願望或兔年吉祥話並掛上祈福牆，就有機會獲林本源園邸社群網站臉書（Facebook）粉專分享留言。

春節 國定古蹟

延伸閱讀

台中永豐棧酒店明起復業 春節推10天優惠住房專案

foodpanda 推出春節強檔活動 過年天天666元紅包搶到兔

高虹安慰勞消防員春節留守 為高級搜救犬Clay授階

春節天氣一次看！北濕涼、中南部陽光露臉 這日再迎冷氣團

相關新聞

108課綱資訊難教 新北與廣達投5百萬成立程式師培基地

108課綱上路迄今4年，其中一項轉變是每周固定一節電腦課改由校訂資訊課程，由資訊教師自編教材。有老師認為雖然課綱鬆綁，但...

影／蔣萬安赴榮濱商店街拜年 民眾爭搶發財金

春節將至，台北市長蔣萬安今天前往中山區榮濱商圈年貨大街向攤商與民眾拜年發放發財金，熱情民眾爭相握手合照。蔣萬安表示，榮濱...

新北春節交通報你知 除夕初一路邊停車格不收費

春節連假將至，新北交通局今天說，除夕、初一路邊停車格暫停收費，小年夜到初八每天半夜12時到凌晨5時國道全面暫停收費，建議...

安坑輕軌票價預計比照淡海輕軌 單程最高25元

新北市安坑輕軌即將通車，新北市捷運公司目前規畫在收費上比照淡海輕軌，基本票價20元，最高25元，同時實施75折優惠，只要...

DK募集舊鞋做公益 鞋底未脫落、沒有開口笑、發霉都收

全台DK呼吸空氣鞋門市舉辦「舊鞋募集」公益活動，民眾若有過時汰舊的運動鞋、休閒鞋、平底包鞋，只要鞋底未脫落、沒有開口笑或...

新北金山區公所致贈年菜及保暖物資 獨居長者感覺暖心

新北市金山區長廖武輝與送餐單位今天送出愛心年菜，到府關心獨居長輩保暖情形，傳達社會溫情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。