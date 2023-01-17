林家花園春節初二開園 手作、表演活動熱鬧登場

春節將至，俗稱林家花園的國定古蹟林本源園邸23日（初二）就開園，除了舞獅表演，也規劃易經流年批算、馬戲表演、樂曲演奏，及兔年小提燈手作等活動，民眾遊園可熱鬧過新年。

林本源園邸網頁指出，1893年全數落成的林本源園邸是全台僅存最完整的園林式國定古蹟，迄今已有129年歷史。它與台南吳園、新竹北郭園與霧峰萊園並稱「台灣4大名園」。

新北市政府文化局今天發布新聞稿表示，林本源園邸春節期間推出「兔躍林園接春來－2023林園新春系列活動」，園區內將布置新春應景掛飾，春聯、鞭炮、元寶等點綴園區，處處充滿年節氣氛。

新北市府文化局長龔雅雯說，除了春節必備開園賀喜「舞獅表演」外，園邸特別規劃易經流年批算、馬戲表演、新春樂曲演奏，以及編織藝術、苔球植物與兔年小提燈DIY活動，表演節目與體驗課程在春節期間每天不間斷，民眾遊園可以看表演又玩手作，熱鬧過新年。

此外，23日（初二）至27（初六）更推出限定「兔兒Tour新北博」活動，民眾只要入園參觀，並在林本源園邸文創商店消費，不限金額即送1張摸彩券，有機會抽中限量100組「古色古香．線香線香盤組」。

新北市政府文化局說，林本源園邸初二就開園，時間為每天上午9時至下午5時，園邸在定靜堂迴廊設「心願祈福牆」，民眾可在祈福卡寫下新年願望或兔年吉祥話並掛上祈福牆，就有機會獲林本源園邸社群網站臉書（Facebook）粉專分享留言。