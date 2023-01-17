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安坑輕軌票價預計比照淡海輕軌 單程最高25元

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
安坑輕軌票價預計將比照淡海輕軌計畫方式，基本票價為20元，單程最高票價為25元。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌票價預計將比照淡海輕軌計畫方式，基本票價為20元，單程最高票價為25元。圖／新北市捷運局提供

新北市安坑輕軌即將通車，新北市捷運公司目前規畫在收費上比照淡海輕軌，基本票價20元，最高25元，同時實施75折優惠，只要搭滿200元就可回饋50元，後續相關規畫會報至新北市府，待核定後才會正式對外公布。

新北市捷運公司說，安坑輕軌收費費率原則上會比照淡海輕軌，基本票價20元，5公里（含）以下20元，5到8公里（含）25元，8到11公里（含）30元，由於安坑輕軌全長7.5公里，因此最高價為25元。

新北捷運公司總經理吳國濟說，安坑輕軌與淡海輕軌都是輕軌系統，因此安坑輕軌票價與營運方式等都會參考淡海輕軌經驗，後續會將相關規劃一併報到新北市政府，市府核定後，就會正式對外公布相關細節。

新北市捷運公司補充，淡海輕軌因為超過8公里，所以最高費率會到30元，安坑輕軌全長為7.5公里，推估單程基本票價20元，最高25元，75折優惠計劃也會實施，民眾只要搭滿200元就回饋50元。

新北市捷運局提到，營運初期相關優惠也將參考以往通車前經驗，於通車前簽報市府同意後再行對外公布細節。

安坑輕軌 淡海輕軌

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