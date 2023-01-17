新北金山區公所致贈年菜及保暖物資 獨居長者感覺暖心

新北市金山區長廖武輝與送餐單位今天送出愛心年菜，到府關心獨居長輩保暖情形，傳達社會溫情。

廖武輝表示，2016年開辦獨居老人送餐服務，至今已持續7年，今年有13名長輩受惠。今年特別添購保暖物資雙面毛毯，希望幫助獨居長輩驅寒保暖。

因應中央氣象局發布低溫特報，金山區公所啟動關懷獨居長輩宣導機制，社福志工協助進行低溫關懷訪視或電話問安服務，提醒長輩做好保暖措施，並減少不必要的外出。