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新北推動青年事務 與台北大學公行系簽署MOU

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市青年局與台北大學公共行政暨政策學系簽訂「公共事務青年培力」合作備忘錄。圖／新北市青年局提供
新北市青年局與台北大學公共行政暨政策學系簽訂「公共事務青年培力」合作備忘錄。圖／新北市青年局提供

為提升青年公民意識與促進青年多元發展，新北市青年局今與台北大學公共行政暨政策學系簽署「公共事務青年培力」合作備忘錄，將強化青年培力、開設職涯講座，協助青年職涯探索。

此次簽署的合作備忘錄涵蓋兩大面向，其中青年培力側重培養青年學子國際移動能力、問題解決能力並提升青年參與公共事務的興趣，將規劃外籍生交流、社團培力、公共事務個案競賽與公部門實習等活動來促進青年多方面發展。此外，將開設職涯課程協助青年掌握就業趨勢，希望促進青年學子儘早進行職涯探索規劃以厚實職場力軟硬實力。

青年局長錢念群與台北大學公共行政暨政策系主任胡龍騰共同簽署，締結雙方未來在推動青年事務的交流合作，此次合作備忘錄合作期間為期1年，預計自111學年度第2學期開始實施。

錢念群表示，期盼藉由這次雙邊交流合作，共同攜手挹注更多資源推動青年事務，帶給青年學子更實質的協助。

新北市政府青年局長錢念群（中）與台北大學公共行政暨政策學系胡龍騰系主任(右)。圖／新北市青年局提供
新北市政府青年局長錢念群（中）與台北大學公共行政暨政策學系胡龍騰系主任(右)。圖／新北市青年局提供

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