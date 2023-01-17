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北市推青銀換居計畫達25戶 增東明社宅

中央社／ 台北17日電

台北市都發局今天表示，推動青銀換居計畫，新增南港區東明社宅，並擴大2至3房型，加上行善社宅、青年一期社宅，共3處實施青銀換居計畫，達25戶，即日起開放申請。

北市府都市發展局發布新聞資料指出，去年推出試辦計畫，保留內湖區行善社會住宅、萬華區青年一期社會住宅部分戶數，藉此協助住在舊公寓的高齡長輩釋出房屋，並加入社宅包租代管，換到有電梯的社宅。

都發局表示，後續有多名高齡長輩及市民來電詢問提到，希望青銀換居計畫，可開放至其它行政區的社宅，或加上多房型住宅，以利家人互相照顧，為滿足長輩需求，即日起，青銀換居計畫新增東明社宅，共5戶。

都發局指出，今年共3處社會住宅，實施青銀換居計畫，戶數坪數部分，行善社宅有18戶，皆為1房型，分別24坪有5戶、26坪有13戶；青年一期社宅共2戶，同樣為1房型各12坪。

都發局表示，東明社會住宅共5戶，分別為3房型30坪1戶、2房型22坪2戶、1房型13坪2戶，未來將視社宅興辦進度，陸續釋出在不同行政區的個案，提供現居在北市的長輩多元選擇。

都發局指出，為提升長輩搬遷意願，及有效改善生活便利性，將因應申請者需求，針對青銀換居計畫的房型，安裝輔具、扶手與家具，盼提供更好的居住服務與環境，且能透過委託租屋服務，讓長輩領有租金，減輕生活壓力。

都發局表示，青銀換居計畫不僅是協助高齡安居，更鼓勵民間釋出空屋，出租給一定收入以下住戶及青年族群，達到住者適其屋目標。

社宅 青銀換居 青年

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