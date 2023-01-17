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春節連假迎冷氣團！小年夜降雨熱區出爐 「這日」回暖喜出遊

北市迎過年計程車加價開始 初一至三停收垃圾

中央社／ 台北17日電
春節連假將至，台北市計程車春節加成運價今天起實施，至1月29日24時，共13天。計程車司機不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能跳表抵達目的後，直接加收30元。圖／聯合報系資料照片
春節連假將至，台北市計程車春節加成運價今天起實施，至1月29日24時，共13天。計程車司機不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能跳表抵達目的後，直接加收30元。圖／聯合報系資料照片

農曆春節將至，北市今天開始至29日，計程車每趟次加收新台幣30元，共13天；而在垃圾清運方面，22至24日，也就是初一到初三停收，25日初四起恢復收運。

農曆春節10天連假即將到來，北市公共運輸處表示，今年計程車春節加價共13天，今天開始到29日，每趟次加收30元。

公運處提醒計程車駕駛，不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費，需依計費表跳表金額，再另外加30元。

此外，環保局提醒，清潔隊於連假開始的20日（小年夜）晚上、21日除夕當天中午及夜間時段都加班收運垃圾，22日至24日大年初一至初三停收3天，但仍開放32處限時收受點供民眾使用，25日初四起恢復收運垃圾，1月27日初六起恢復收運大型廢棄物。

春節 計程車 連假

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