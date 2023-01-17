北市迎過年計程車加價開始 初一至三停收垃圾

農曆春節將至，北市今天開始至29日，計程車每趟次加收新台幣30元，共13天；而在垃圾清運方面，22至24日，也就是初一到初三停收，25日初四起恢復收運。

農曆春節10天連假即將到來，北市公共運輸處表示，今年計程車春節加價共13天，今天開始到29日，每趟次加收30元。

公運處提醒計程車駕駛，不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費，需依計費表跳表金額，再另外加30元。

此外，環保局提醒，清潔隊於連假開始的20日（小年夜）晚上、21日除夕當天中午及夜間時段都加班收運垃圾，22日至24日大年初一至初三停收3天，但仍開放32處限時收受點供民眾使用，25日初四起恢復收運垃圾，1月27日初六起恢復收運大型廢棄物。