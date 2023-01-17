林口南勢國中流標2次 議員盼追加預算如期動工

林口地區人口持續成長，截至去年12月統計，總人口數已超過12.7萬人，就學需求也不斷增加。新北市議員蔡淑君表示，南勢國中在去年招標2次都流標，希望能在年前同意調整總工程經費，達到2025年8月招生需求。新北市教育局表示，已經開會討論，會盡快爭取經費。

蔡淑君在臉書指出，南勢國中校舍暨社福大樓統包工程在去年10、11月招標，但都沒有廠商投標，經過經流標檢討評估，是因國際通貨膨脹及國內營建市場缺工、缺料等狀況未見緩解等因素，導致原編列預算低於市場行情。

蔡淑君表示，她也有向侯友宜表達在地需求，希望能在年前同意調整工程預算，以符合市場行情提升廠商投標意願，並在2025年順利招生，這也是自己的新年新希望。

南勢國中預計將設8棟校舍，校舍座落在林口區南勢里內，本案校舍預計8棟，總樓地板面積約2萬5779平方公尺，未來學校將設普通班36班、特教班1班及非營利幼兒園8班，合計45班。除學校外，也將設公托及托老中心，滿足地方需求。

教育局表示，已於去年11月24日邀集相關局處討論工程追加經費，會盡快爭取提高工程經費。南勢國中招生期程不變，將如期如質於2025年8月針對學區內國一學生招生。