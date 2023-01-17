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北捷開臨時董事會 趙紹廉接任董事長

中央社／ 台北17日電
台北捷運公司今（17）日召開臨時董事會會議，決議通過選任前新北市交通局長趙紹廉擔任北捷公司董事長。台北捷運公司提供
台北捷運公司今（17）日召開臨時董事會會議，決議通過選任前新北市交通局長趙紹廉擔任北捷公司董事長。台北捷運公司提供

北捷運公司今天宣布，新任董事長由趙紹廉接任。趙紹廉曾任北市捷運工程局處長、交通部高速鐵路工程局副總工程司等。

台北捷運發新聞稿宣布，今天召開第10屆董事會第2次臨時董事會議，決議通過選任趙紹廉為董事長。

北捷表示，趙紹廉為交通大學運輸工程與管理學系畢業、交通運輸研究所碩士，曾任高雄市政府海洋局長、新北市捷運工程局長、交通局長、交通部高速鐵路工程局副總工程司、桃園縣政府交通處長、台北市捷運工程局處長等職。

北捷表示，臨時董事會後，趙紹廉立即邀集主管召開主管會報，肯定去年台北捷運系統營運可靠度（MKBF）創歷年最佳表現，達1645萬車廂公里，名列世界前茅，各路線準點率均突破99%。台北捷運系統營運可靠度（MKBF）（即每發生一件行車延誤5分鐘以上事件的平均行駛車廂公里數衡量，數值愈高則系統愈穩定）。

北捷指出，趙紹廉感謝所有旅客支持外，也感謝所有同仁幾十年來的努力、研發及創新成果，期許北捷將影響力發揮極致，同時提供旅客更便利、安全及舒適的服務。

北捷 捷運

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