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瑞濱國小學生歲末秀才藝 台上台下玩得開心

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞濱國小舉行歲末才藝秀，學生們大秀苦練多時的成果，有熱舞、音樂短劇，還有薩克斯風演奏，獲得滿堂彩。 圖／觀天下有線電視提供
瑞濱國小舉行歲末才藝秀，學生們大秀苦練多時的成果，有熱舞、音樂短劇，還有薩克斯風演奏，獲得滿堂彩。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區瑞濱國小今(17)日舉行歲末才藝秀，這也是疫情解封以來校園首度開放讓家長一起參加，學生們大秀苦練多時的成果，有熱舞、音樂短劇，還有薩克斯風演奏，獲得滿堂彩。

歲末年終，瑞濱國小今天在學校舉行才藝秀，各年級輪番上陣，將整學期所學的成果展現，還有家長也一同見證孩子的成長，有創意音樂歌舞劇，薩克斯風表演，還有原住民舞蹈演出，台上台下還可以跟著一起跳，場面相當熱鬧。

瑞濱國小校長李瑩映說，這次的歲末才藝活動，是睽違許久迎來家長一起參加，今天家長都踴躍參加，為孩子的演出留下珍貴的影像紀錄，學生也都賣力演出，獲得滿堂彩，同時也感謝板橋扶輪社出席參與孩子的成長，讓孩子的學習更加多元。

才藝 瑞芳

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