聽新聞
test
0:00 / 0:00
大型傢俱清運增一倍 瑞芳清潔隊籲早預約
農曆過年就快要到了，家家戶戶也趁空檔進行居家環境大掃除，許多大型傢俱需要汰換的也在這時候傾巢而出，瑞芳清潔隊大概在兩個禮拜前就登記預約每天都爆滿，比起平日增加至少一倍的清運量。
清潔隊員兩人一組，到預約的地點，將民眾的大型傢俱廢棄物一一搬上垃圾車，這樣的場景，已經是這兩個星期以來的清潔隊工作日常，因為農曆過年就要到了，民眾打掃家裡的同時也清出大批的廢棄物，數量增加一倍之多，也讓清潔隊每天疲於奔命協助清運。
瑞芳區清潔隊長吳河勇說，大型傢俱清運請勿夾雜一般生活垃圾，危險物品，請民眾要特別留意，另外，目前預約登記一天就有50件，也會陸續安排人員收運，請民眾耐心等待並提前預約安排時間。
至於春節假期的垃圾車收運，除夕當天提前收運至下午六點，大年初一到初三垃圾車不巡迴收運，但有定時定點安排垃圾車，如需了解詳情，可致電到瑞芳清潔隊詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言