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大型傢俱清運增一倍 瑞芳清潔隊籲早預約

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳清潔隊大概在兩個禮拜前大型傢俱清運就登記預約每天都爆滿，比起平日增加至少一倍的清運量。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳清潔隊大概在兩個禮拜前大型傢俱清運就登記預約每天都爆滿，比起平日增加至少一倍的清運量。 圖／觀天下有線電視提供

農曆過年就快要到了，家家戶戶也趁空檔進行居家環境大掃除，許多大型傢俱需要汰換的也在這時候傾巢而出，瑞芳清潔隊大概在兩個禮拜前就登記預約每天都爆滿，比起平日增加至少一倍的清運量。

清潔隊員兩人一組，到預約的地點，將民眾的大型傢俱廢棄物一一搬上垃圾車，這樣的場景，已經是這兩個星期以來的清潔隊工作日常，因為農曆過年就要到了，民眾打掃家裡的同時也清出大批的廢棄物，數量增加一倍之多，也讓清潔隊每天疲於奔命協助清運。

瑞芳區清潔隊長吳河勇說，大型傢俱清運請勿夾雜一般生活垃圾，危險物品，請民眾要特別留意，另外，目前預約登記一天就有50件，也會陸續安排人員收運，請民眾耐心等待並提前預約安排時間。

至於春節假期的垃圾車收運，除夕當天提前收運至下午六點，大年初一到初三垃圾車不巡迴收運，但有定時定點安排垃圾車，如需了解詳情，可致電到瑞芳清潔隊詢問。

瑞芳 垃圾車 廢棄物

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