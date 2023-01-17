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汐止德明宮土地公關心貧戶 發紅包好過年

觀天下 ／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區已經有三百年歷史的社后德明宮，發送紅包給鄰近幾個里的貧困家庭。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區已經有三百年歷史的社后德明宮，發送紅包給鄰近幾個里的貧困家庭。 圖／觀天下有線電視提供

過年前愛心滿滿，汐止區已經有三百年歷史的社后德明宮，歲末年終寒冬送暖發放救濟金，一直以來德明宮土地公的旨意，因此發送紅包給鄰近幾個里的貧困家庭，小小的心意，希望讓他們感受到社會的溫暖，過好年。

關懷弱勢寒冬送暖，由德明宮主任委員同時也是福德里里長林山永，一一發送每一戶各一個紅包，當天包括中興里里長蔡振國、興福里長韓君灝都出席參加，希望讓貧困家庭好過年，親手接過紅包，讓民眾感到很溫暖，也很感謝大家的幫忙。

社后德明宮主委林山永表示，歲末年終寒冬送暖發放救濟金，一直以來德明宮土地公的旨意，對於地方比較弱勢、低收入戶、單親、身障這些的民眾，做小小的佈施，邀請鄰近的中興里蔡里長、興福里韓里長，還有德明宮的委員、幹部，一起在過年前舉辦愛心活動，今年發放的家庭有70多位，會根據他們的申請做資料的審核，分成幾個等級，比較貧困的會多給一些救濟金，在過年前夕對他們生活上多一點補助。

紅包 汐止 愛心

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