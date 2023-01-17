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淡信基金會愛心滿滿 50位弱勢童免費挑新衣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡信慈善基金會攜手淡水家扶中心舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，50位的弱勢兒童家庭免費到服飾店當中來挑選新衣。 圖／紅樹林有線電視提供
淡信慈善基金會攜手淡水家扶中心舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，50位的弱勢兒童家庭免費到服飾店當中來挑選新衣。 圖／紅樹林有線電視提供

為幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡信慈善基金會攜手淡水家扶中心舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，50位的弱勢兒童家庭到淡水捷運站前方的購物廣場免費到服飾店當中來挑選新衣，穿新衣過好年。

淡信慈善基金會表示，今年是第三年舉辦，新年換新衣，象徵新的開始，這些孩子相當需要幫助，加上過去疫情影響，更要有實際的作為，來幫助他們。

基金會董事長呂孫綾表示，過去淡信相當關心弱勢兒少家庭，在她當立委的這段期間，也成立了兒少權益聯盟，針對兒童權益法案也做了許多修正，為的就是要關心維護兒少的權益，而這一次的活動，更能夠用實際的行動來幫助他們，讓這些家庭增添新衣物。此外這次活動，有福營扶輪社、安桂獅子會、林口獅子會以及淡水民主促進會一起投入，讓公益愛心有更多資源加入。

淡水家扶中心督導池映節表示，其實過去這些弱勢兒童家庭，平常沒有機會來購買許多的新衣，大多都是接受社會愛心的二手衣物，來補足日常生活所需要的穿著，而這次相當感謝淡信基金會的幫助，讓這50位兒童的家庭，有著全新的衣服，不只是能夠溫暖的渡過這個冬天，也感受到社會對他們的關心。

淡水 獅子會 家扶中心

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