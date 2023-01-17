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淡水替代役男暖心出動 助獨居長者大掃除

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所為讓長者能夠輕鬆過新年，區公所3位替代役男暖心出動，幫助年終大掃除，讓他們過一個乾淨的新年。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所為讓長者能夠輕鬆過新年，區公所3位替代役男暖心出動，幫助年終大掃除，讓他們過一個乾淨的新年。 圖／紅樹林有線電視提供

接近年底，有些獨居或行動不方便長者來說，要整理家中的環境，真的是相當的麻煩，因此淡水區公所為讓長者能夠輕鬆過新年，區公所3位替代役男暖心出動，幫助年終大掃除，讓他們過一個乾淨的新年。

在獨居長者家中，可以看到3個大男生，還有區公所的人員，一起為這位長者進行整理，將這位長者的家打掃的相當乾淨，因此在整理完之後，區公所更送上許多生活必需品，以及幫長者貼上新北市長春聯，讓長者都覺得相當貼心。

役男說，雖然到區公所只有短短幾個月，但過程中來到阿嬤家裡，看到她一個人就想到自己家中長輩，而獨居長者更是需要關懷，能夠幫助到他們，也感覺得非常溫暖。

替代役男親自挽起袖子，幫長輩清潔，擠心協力幫獨居長者，整理家中的環境。

淡水區公所役政課長胡雅倫表示，這些獨居長輩很多都八十多歲以上，過去他們很少與外界接觸，這次透過役男打掃除了幫長輩大掃除之外，更重要的是關心他們，給予陪伴，希望能夠在新的一年，能夠真正的幫助到弱勢長者，讓他們過一個溫暖的新年。

替代役男 獨居 新北市長

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