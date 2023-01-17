歲末聯歡圍爐送物資 石門弱勢戶開心過好年

深耕北海岸的新生活促進會，為北海岸弱勢家戶舉辦歲末聯歡關懷餐會暨物資發放活動，邀請服務區內的弱勢家戶以及獨老在石門國中體育館圍爐吃團圓，許多的善心團體帶來物資歲末送暖，祝福弱勢家戶都能夠過好年。

新生活促進會理事長蘇興李表示，圍爐的現場熱鬧非凡，最吸睛的就是由新生活各據點的長輩所帶來的表演，長輩平日裡在據點跟著老師學習，運動、跳舞動健康，歲末聯歡餐會上，長輩們精彩演出，展現所學成果，贏得現場觀眾的掌聲滿滿。

新生活促進會創辦人羅素如說，全場席開66桌，餐會結束後，還有豐盛的民生物資柴米油鹽，讓弱勢家戶帶回家，新生活促進會也希望透過歲末聯歡活動，給予弱勢家戶們最有力量的祝福，帶著歡喜、愉快的心情，也帶著來自社會滿滿的愛，回家過好年。