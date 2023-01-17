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三芝國小樂齡書法班贈春聯 為社區增添年味

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝國小樂齡書法班現場揮毫贈春聯給社區民眾，連續13年都攜手舉辦，讓民眾免費索取。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝國小樂齡書法班現場揮毫贈春聯給社區民眾，連續13年都攜手舉辦，讓民眾免費索取。 圖／紅樹林有線電視提供

迎接兔年到來，三芝國小樂齡書法班的師生特別服務社區，現場揮毫贈春聯給社區民眾，連續13年都攜手舉辦，讓民眾免費索取，為社區與民眾的家裡增添年節的喜慶氛圍。

在熱鬧的開筆儀式中，三芝國小校長、樂齡書法班老師以及市議員等貴賓，一起寫下金兔送福鴻運到，祝福現場的社區居民以及學童，而三芝國小學童也來到活動現場索取春聯，感受年節氣息，也向樂齡中心的長輩學習書法的書寫技巧。

三芝國小校長許文勇說，三芝國小的樂齡書法班，特別在年前要來服務社區，現場揮毫贈春聯給社區民眾，展現樂齡學習的學習成果，也讓國小的小學弟、妹們學習書法的書寫技巧，更加也歡迎有興趣的民眾報名課程，加入樂齡學習中心大家庭。

市議員陳偉杰表示，感謝樂齡學習中心與三芝國小每年都會在過年前發揮所長為民服務，寫下獨一無二的春聯讓社區民眾索取，現場還可以看到許多的小朋友到場拿春聯，也在桌邊學習書法藝術的博大精深，將傳統的文化傳承。

三芝國小樂齡學習中心開設八個課程班級，書法班就是其中之一，這次現場的春聯、門聯都是樂齡班的學員事先寫好，各式字體與吉祥話要讓民眾挑選，也充分展現學習成果，而市議員與校長也鼓勵熱愛學習的長輩能夠一起加入樂齡學習中心的大家庭，活到老也學到老。

春聯 議員 小學

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