108課綱資訊難教 新北與廣達投5百萬成立程式師培基地

108課綱上路迄今4年，其中一項轉變是每周固定一節電腦課改由校訂資訊課程，由資訊教師自編教材。有老師認為雖然課綱鬆綁，但108課綱要求演算法、程式設計等內容，範圍太廣反而讓老師無所適從，不知道要教什麼比較好，家長也擔心科技教育的核心反而消失了。新北教育局說，今年底將發表一套專屬國小資訊課程，並與廣達文教基金會合作，成立程式教育師培基地，預計投入500萬、5年培訓40間學校及100名程式教育種子教師。

侯友宜今日與廣達文教基金會簽署「運算思維與程式語言五年教育合作計畫」MOU，侯說，整合程式軟體Scratch、教具硬體Quno及多元競賽方式，讓初次接觸程式語言的學生，由實作中熟悉數位科技的應用。未來5年的游於智計畫裡面，盼能夠培育出5000名的師生，讓新北市更具有教育競爭能力。

廣達文教基金會董事長林百里則說，廣達游於智計畫以「運算思維」、「機電整合」與「問題解決」為本，期許引領孩子用科技來創造解決問題的正確思路，鼓勵孩子動手設計作品，增強數位素養。

不過108課綱將國小自然課程獨立設科，資訊教育拉出來改採彈性學習或校訂資訊課程，課綱規畫課程需包含演算法、程式設計、資料處理與分析、資訊科技應用等，但範圍太廣且因課綱鬆綁，有資訊老師認為反而會不知道要教到什麼深度及廣度，才符合未來趨勢。

新北教育局資訊發展科長翁健銘說，今年底將發表一套專屬國小資訊課程，讓打造一套新北國小生資訊教案，讓學校列入校定或彈性課程，同時為讓老師增加程式語言的課程，與廣達文教基金會合作，成立程式教育師培基地預計投入500萬，5年推動程式教育計畫。

教育局說，廣達文教基金提供5年4000套Quno教具，各校可自行安排課程。廣達文教基金會執行長徐繪珈補充，這次合作除扎根型的計畫學校外，非計畫學校能藉由彈性化課程輪流體驗，在4至6堂課內即可教導學生透過程式操作完成各種任務，降低教師壓力，也讓更多學生有機會接觸受益。