疫情逐漸解封 花市年節買氣旺

由於春節連假將至，民眾買花需求大，台北建國花市與內湖花市都延長營業時間，建國花市從1月14日開始到1月20日營業時間從上午9點至晚間8點，除夕當天則從上午9點到下午6點，內湖花市則從今天凌晨零時起至1月21日（除夕）中午12時，連續五天24小時營業、108小時不打烊。

即使今年農曆年假特別早，許多學生都還沒放假，上班族也還在打拼，但是民眾仍是利用這幾天趁空檔辦年貨，建國花市會長吳典益日前表示，進口的原物料的成本全部都提高，所以花價會往上微幅調整，但是供應量充足。