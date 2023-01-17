新北首現花蹤 坪林大林里櫻花搶先綻放
新北市的櫻花季即將到來，新北市景觀處表示，坪林區因地勢較高，氣溫較低，因此櫻花會比其他地方早開，其中大林里總有一株櫻花搶先綻放，為新北賞櫻揭開序幕。
新北市政府綠美化環境景觀處發布新聞稿表示，新北市境內種植的櫻花種類豐富，除了新北市市樹「台灣山櫻」外，還有河津櫻、富士櫻和吉野櫻等多種櫻花。
景觀處表示，新北市從1月中旬以來，櫻花就會分區接連綻放到3月下旬，每年總是吸引大量遊客前來賞櫻，坪林區因地勢較高，氣溫較低，因此櫻花會比其他地方早開。
景觀處表示，位坪林區大林里的山區有株山櫻花多年來都會搶先綻放，若想欣賞「櫻」姿，只要沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路往山頭眺望，就能夠發現這株櫻花樹的身影。
景觀處表示，想賞櫻的民眾可以在臉書（Facebook）搜尋「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，在家裡「線上賞櫻」，也歡迎粉絲們一同分享與交流各地櫻花資訊、照片及影片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言