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新北首現花蹤 坪林大林里櫻花搶先綻放

中央社／ 新北17日電

新北市的櫻花季即將到來，新北市景觀處表示，坪林區因地勢較高，氣溫較低，因此櫻花會比其他地方早開，其中大林里總有一株櫻花搶先綻放，為新北賞櫻揭開序幕。

新北市政府綠美化環境景觀處發布新聞稿表示，新北市境內種植的櫻花種類豐富，除了新北市市樹「台灣山櫻」外，還有河津櫻、富士櫻和吉野櫻等多種櫻花。

景觀處表示，新北市從1月中旬以來，櫻花就會分區接連綻放到3月下旬，每年總是吸引大量遊客前來賞櫻，坪林區因地勢較高，氣溫較低，因此櫻花會比其他地方早開。

景觀處表示，位坪林區大林里的山區有株山櫻花多年來都會搶先綻放，若想欣賞「櫻」姿，只要沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路往山頭眺望，就能夠發現這株櫻花樹的身影。

景觀處表示，想賞櫻的民眾可以在臉書（Facebook）搜尋「賞花快報」粉絲專頁點讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，在家裡「線上賞櫻」，也歡迎粉絲們一同分享與交流各地櫻花資訊、照片及影片。

櫻花季 賞櫻

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