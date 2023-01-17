政大前人行道窄年釀57件事故 北市：評估擴寬

台北市指南路二段是當地居民的聯外通道，但議員指出，近年來交通阻塞情形日益增加，2021年該路段就有高達57起事故發生，其中34件造成傷勢，且指南路二段部分人行道寬度僅74公分，遠低於營建署的相關規定，不符人本交通規範。交工處表示，將朝人行道擴寬方向評估，改善方案預定2月中旬出爐。

議員趙怡翔近日於政大正門邀集當地里長、國立政治大學與政大學生會，以及台北市政府相關單位共同探討改善行人安全及提升交通順暢的相關方案。

趙怡翔指出，指南路二段是當地居民的聯外通道，也是政大學生的生活所在地，但近年來交通阻塞情形日益增加，行人空間也不符相關規範，造成交通意外不斷傳出，光在2021年該路段就有高達57起事故發生，其中34件造成傷勢。

趙怡翔表示，確實上任一個月來已經有許多地方人士反映政大周邊交通環境必須改善，包括政大學生會也提出保障學生安全的相關需求，經查指南路二段部分人行道寬度僅74公分，遠低於營建署的相關規定，造成行動不便者無法通行要繞道，不符人本交通規範。

新工處指出，該路段開闢人行道寬度有超過1公尺，合乎法律規定，有可能是因為人行道上有設施物，如站牌、違建等，導致通行寬度變窄。

趙怡翔表示，目前指南路二段的單向車道寬度為4.5公尺，遠超過內政部營建署的3公尺規範。而據世界資源機構（WRI）研究，過寬的道路不但無法解決交通阻塞，反而更造成安全及違規方面的挑戰。因此，要求改善指南路二段應該包括拓寬人行道並將車道瘦身、確保卸貨及當地需求能夠滿足，以及公車動線的檢討。