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三芝區興華驛站農藝中心開幕 推藝遊蒔光農藝展

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市三芝區興華驛站「農業及藝術教育中心」今日開幕，首先推出的展覽是「藝遊蒔光農藝展」。
新北市三芝區興華驛站「農業及藝術教育中心」今日開幕，首先推出的展覽是「藝遊蒔光農藝展」。

新北市三芝區興華驛站「農業及藝術教育中心」（簡稱農藝中心）今日揭牌開幕，首先推出的是「藝遊蒔光農藝展」，除邀請北海岸藝術家展出陶藝及繪畫作品、陳列懷舊古農具，現場也安排青農展售優質苗木與多肉植物，以及盆栽DIY體驗課程及優質農特產品分享，歡迎民眾來走春。

興華驛站位於陽明山巴拉卡公路起點，曾是陸軍閒置營區，在新北市政府與立委洪孟楷、前新北市議員鄭戴麗香等民代的協助下，營造為車友加水補給與休憩的鐵馬驛站。

三芝區公所說，園區內有退役的M41D戰車，步槍造型的自行車架，以及哨亭都是熱門打卡點。而位於營區第一層迷彩外觀的服務中心，已由公所委託店家經營「巴埕咖啡」，提供輕食與飲品，讓往來陽明山的旅客一邊享受美食一邊度過悠閒時光。近期在立委洪孟楷及國防部的協助下，引進了F-5F戰機及UH1H直升機，分別架設在營區的第一層及第二層，除豐富興華站的軍事特色，也可作為全民國防教育場域。

三芝區公所指出，今日舉辦的興華驛站第二層農藝中心開幕活動中，特別邀請興華國小學生直笛演奏、街舞表演以及社區的太鼓表演。本農藝中心啟用後，將定期策展藝術家作品及青農優質農特產品，或是舉辦文化體驗課程等，成為三芝重要的活動與交流空間。

三芝區公所表示，興華驛站農藝中心首展期間為1月17日至2月14日，邀請北海岸藝術家山彩翔工作室－許俊翔、守靜堂－吳仲宗與漂木創藝空間工作室－楊樹森，以及三芝在地青農芝樂農場－陳韻文、富朵苗圃－黃信輝、蕃婆林休閒農場－鄭志偉、魯肉販－楊志清等聯合展出藝術品及農特產品，將三芝藝術與農村文化相融合，創辦一個專屬於北海岸的「藝遊蒔光農藝展」，邀請喜愛跨界結合的民眾一同共襄盛舉，邂逅不一樣的農藝體驗。

青農 藝術家

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