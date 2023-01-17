坪林茶花盛開仙氣十足 春節連假浪漫打卡景點
新北市坪林區長周慶珍今天表示，坪林遍植茶花超過1萬株，目前茶花盛開，品種超過百種；紅花綠葉，搭配茶園綠景更是一絕，帶點浪漫氛圍，是春節連假超好拍的打卡景點。
周慶珍今天告訴中央社記者，坪林風景秀麗、生態豐富，素有大台北後花園美名；茶花為新北市市花，新北市坪林區除生產茶葉外，全區也廣植茶花，數量超過1萬株。
周慶珍說，每年12月至隔年3月，茶花季盛開時美不勝收，所栽種的茶花品種超過百種，主要景點為坪雙產業道路、坪林生態園區、金瓜寮產業道路等處；遊客到坪林不但可喝好茶，同時還可欣賞大而美麗的茶花。
周慶珍表示，坪林區在升格為直轄市前的台北縣時期就開始推廣茶花，目前南山寺景觀平台下方，農路旁的芙蓉香波茶花已沿路盛開飄香，這一品種茶花的特點是濃香味十足，花瓣是淺粉色的，愈向中間漸變成淡粉色，非常仙氣，搭配茶園綠景更是一絕。
坪林區公所表示，茶業博物館旁的坪林生態園區的各式嫁接茶花正盛開，春節連續假期值得到坪林一遊賞花嬌，公所全力協助推廣，盼望打造坪林成為台灣的茶花之鄉。
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