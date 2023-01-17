影／蔣萬安赴榮濱商店街拜年 民眾爭搶發財金

春節將至，台北市長蔣萬安今天前往中山區榮濱商圈年貨大街向攤商與民眾拜年發放發財金，熱情民眾爭相握手合照。蔣萬安表示，榮濱商店街有台北廚房美稱，商品種類多元，生鮮魚貨及蔬果熟食一應俱全，歡迎民眾到榮濱商店街採辦年貨。

2023台北年貨大街熱鬧開跑，各商圈陸續推出年節優惠，榮濱商圈年貨大街活動即日起至1月21日熱鬧進行。台北市長蔣萬安近中午時抵達現場，向攤商與民眾拜年、發放發財金，並與主廚吳秉承一起利用榮濱商店街的南北乾貨、蔬果漁獲烹調愛妻料理「鴻運麻婆燴鮮魚」，讓圍爐年菜充滿溫暖心意。