提前幫長者圍爐 新北培力園少年讓7旬翁感動落淚

為提早讓獨居長者感受年節氣氛，新北市少年培力園從2015年開始，每年都會提前與獨居長者一起圍爐。今年當然也不例外，由15名少年們掌廚，幫3位獨老圍爐。其中少年幫70歲丘老過生日時，還感動落淚「好久沒有人幫我過生日了，謝謝你們。」讓在場15位少年一陣鼻酸。

新北市少年培力園表示，培力園自2015年開始，每年農曆年前，都會辦理獨老圍爐活動，由社區少年掌廚，陪著轄內獨居長者提前圍爐。今年培力少年也不例外，集結15名社區少年，一起為3名獨居長者下廚、圍爐，其中幫一位失去雙手且高齡70歲的丘姓老翁過生日，最讓他們印象深刻。

培力園說，當天15名培力少年與社工來到丘老先生住處探訪，由培力少年下廚，突然間丘老轉頭看了看冰箱，感傷說句「我後天生日」培力少年與社工不動聲色，立馬衝到街上，買了蛋糕回來，準備幫丘老過生日。

怎料，丘老接過蛋糕霎那，原本當天樂觀健談的他，突然泛下淚光，看著在場的培力少年們感動地說「好久沒有人幫我過生日了，謝謝你們。」培力少年看著丘老落淚也被感動，不約而同落下淚來。讓這群培力少年們覺得，原來幫人慶生也是那麼有意義的事。

「趴在地板吃飯是最舒服的」培力園說，探訪另位95歲阿雄爺爺，多年前他因車禍骨裂行走不便，只能爬行或趴跪在地吃飯。培力少年探訪時好奇詢問他「跪坐吃飯不會痠嗎」沒想到阿雄爺爺竟打趣地說「趴在地板吃飯是最舒服的。」看著爺爺健談樂觀，生活又能自理自如，言談中還鼓勵少年們，要積極面對生活，讓少年對人生觀起了很大變化。

訪視過程，有培力少年想到韓劇大媽，都跪坐著吃飯，大夥東一句西一句討論後，決定搬個矮桌子，一起圍爐吃飯，同時還送上裁縫坐墊，給阿雄爺爺驚喜，讓他感動致謝地說「有矮桌子，我就不用趴在地上吃飯；有跪墊，就不會那麼冷。」